Вступ України до ЄС: Стефанішина повідомила, коли Єврокомісія ухвалить рішення щодо представлення переговорної рамки

Про це кореспонденту Еспресо Дмитрові Дідорі повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Сьогодні, 11 березня, сплив останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. Власне, 12, 13, 14 березня Європейська комісія має ухвалити рішення. В першу чергу - це затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв і прийняти рішення, чи надати переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили. Тому цей тиждень поворотний", - наголосила Стефанішина.

Вона також повідомила, що сьогодні парламент ухвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій. Зокрема, нардепи ухвалили зміни до адміністративного законодавства, які впроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання.

"Дуже складний був переговорний процес. Враховуючи складну ситуацію в парламенті. Але всі фракції знайшли порозуміння і схвалили останній законодавчий акт. Тому маємо стримано оптимістичні прогнози й після цього рішення будемо інтенсивно працювати зі столицями", - додала віцепрем'єрка.