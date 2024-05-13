Висока вартість сучасних гаджетів улюбленого "яблучного" бренду змушує вже не вперше відкласти покупку? Фінансові обмеження більше не є перепоною, адже інтернет-магазин електроніки STOREinUA дарує чудову можливість здійснити покупки за вигідними цінами. Бажаєте дізнатися, які є альтернативи нескінченному пошуку товарів зі знижкою? Читайте далі, щоб ознайомитись із можливостями, які надає інтернет-магазин STOREinUA.

Програма обміну старих гаджетів

При покупці нового сучасного смартфона завжди виникає питання про те, куди подіти старий. Хоча у багатьох покупців є літні родичі, далеко не кожен з них готовий відмовитися від звичного гаджета, що ще працює. Програма обміну старої техніки – це сервіс, який дозволяє отримати приємну знижку при покупці нового пристрою з обміном на гаджет, що був у використанні.

Завітавши на інтернет-магазин STOREinUA, ви зможете скористатися програмою онлайн. Для цього достатньо відповісти лише на декілька питань щодо його моделі, базових технічних параметрів та стану. Співробітники компанії виконають оцінку вашого пристрою та запропонують приємну знижку на покупку нового гаджета. Дія програми поширюється на техніку Apple:

смартгодинник;

смартфони;

ноутбуки.

Від чого залежить оцінна вартість техніки?

На суму знижки, яку ви можете отримати, впливають:

модель пристрою;

обсяг пам'яті, рік випуску чи інші базові технічні характеристики;

працездатність гаджета;

зовнішній стан: наявність подряпин, потертостей, тріщин, різних пошкоджень екрана чи корпусу.

Якщо пристрій кидали у воду, ремонтували або він потребує ремонту, оцінна вартість буде суттєво нижчою.

Обмін вживаної техніки є безпечною процедурою. Оскільки пристрої перед продажем форматуються, на них не залишається жодної особистої інформації про попереднього власника.

Що робити, якщо немає техніки Apple, а заощадити на покупці хочеться?

У такому разі ви можете оформити кредит або вибрати серед моделей, що є в наявності. Останній варіант особливо привабливий: він не пов'язує вас фінансовими зобов'язаннями й дає можливість придбати пристрій, що повністю функціонує, за доступнішою ціною. В інтернет-магазині STOREinUA уважно перевіряють справність усієї техніки та надають гарантії. Крім того, на сайті ви знайдете широкий асортимент побутових пристроїв, комп'ютерів, телевізорів та іншого корисного електрообладнання за доступними цінами.