Неочевидне про Білоусова

1. Рано чи пізно з Герасимовим (якщо його не усунуть) вилізе конфлікт. До Білоусова побіжать усі ті, хто не домовився з Шойгу і його посіпаками.

2. Африканська спадщина продовжить грати значну роль. Адже це не війна на тому континенті, а чистий moneyball.

3. ГУ ГШ стає ближчим до Білоусова, який зможе користуватися їхніми ресурсами та можливостями.

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4. На випадок майбутніх перемовин між українською та російською сторонами цивільний міністр оборони буде мати вигідний вигляд для Заходу.

5. Начальник ДВКР ФСБ генерал Юрьєв може залишитися без посади.

6. Наявність економіста на посаді головного замовника воєнної техніки балансує посилення Чемезова — Мантурова, які отримали карт-бланш в уряді.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

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