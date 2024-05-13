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Головна Погляд Білоусов виглядатиме позитивним для Заходу, якщо будуть перемовини з Україною
OPINION

Білоусов виглядатиме позитивним для Заходу, якщо будуть перемовини з Україною

Дмитро Золотухін
13 травня, 2024 понедiлок
18:07
Погляд Дмитро Золотухін
Зміст

ГУ ГШ стає ближчим до Білоусова, який зможе користуватися їхніми ресурсами та можливостями

Неочевидне про Білоусова

1. Рано чи пізно з Герасимовим (якщо його не усунуть) вилізе конфлікт. До Білоусова побіжать усі ті, хто не домовився з Шойгу і його посіпаками.

2. Африканська спадщина продовжить грати значну роль. Адже це не війна на тому континенті, а чистий moneyball.

3. ГУ ГШ стає ближчим до Білоусова, який зможе користуватися їхніми ресурсами та можливостями.

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4. На випадок майбутніх перемовин між українською та російською сторонами цивільний міністр оборони буде мати вигідний вигляд для Заходу.

5. Начальник ДВКР ФСБ генерал Юрьєв може залишитися без посади.

6. Наявність економіста на посаді головного замовника воєнної техніки балансує посилення Чемезова — Мантурова, які отримали карт-бланш в уряді.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
російська армія
Африка
Війна з Росією
Сергій Шойгу
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