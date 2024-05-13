ЄС продовжив "торговельний безвіз" для України ще на рік
Євросоюз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Безмитну та безквотну торгівлю для нашої країни продовжили ще на рік
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Глава українського уряду зазначив, що це важлива підтримка для держави.
"Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - написав Шмигаль.
- 27 березня повідомлялось, що постійні представники Європейського Союзу продовжили дію "торговельного безвізу" - автономних заходів торгівлі для України, але з доповненням щодо застосування захисних обмежень.
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