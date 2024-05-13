ЄС продовжив "торговельний безвіз" для України ще на рік

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава українського уряду зазначив, що це важлива підтримка для держави.

"Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", - написав Шмигаль.