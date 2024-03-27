Посли ЄС схвалили продовження для України "торговельного безвізу" з уточненням щодо захисних обмежень

Про це повідомили в Бельгійському головуванні ЄС, передає Укрінформ.

За словами представника бельгійського уряду, переговори щодо пошуку рівноваги між продовженням "торговельного безвізу" для України й захистом внутрішнього ринку Євросоюзу показали "відмінний дух компромісу" між державами ЄС.

"Посли щойно ухвалили новий компромісний текст, що був запропонований Головуванням. Цей компроміс залишається незмінним у порівнянні з текстом, що був ухвалений тиждень тому під час тристоронніх переговорів, з одним доповненням: визначений період (середнього обсягу торгівлі між ЄС і Україною – ред.) для активації захисного механізму буде розширений на друге півріччя 2021 року. Європейська комісія також дещо посилить формулювання у власній декларації", - заявили в Бельгійському головуванні в ЄС.

Водночас зазначається, що Бельгійське головування ЄС знову виноситиме погоджений текст для додаткового ухвалення Європейським парламентом, адже зараз він відрізняється від того, який схвалили минулого тижня.

"Ми розуміємо, що зможемо дізнатися більше від Європарламенту після великодніх вихідних. При цьому ми переконані, що досягнутий компроміс є кроком у напрямку, що передбачений переговорним мандатом Європейського парламенту. Ця робота має просуватися дуже швидко, щоб ми отримали зелене світло від Європейського парламенту та забезпечили вчасне продовження дії автономних заходів торгівлі (з Україною) з 6 червня", - додали в Бельгійському головуванні в ЄС.