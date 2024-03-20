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Європарламент і Єврорада попередньо погодили продовження безмитного експорту української сільгосппродукції

20 березня, 2024 середа
03:15
Економіка ЄС - Україна

19 березня Європарламент і Єврорада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

"Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комісія може вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Постанова також передбачає екстрене гальмування особливо чутливої ​​сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися розширення цього переліку овесом, кукурудзою, крупою та медом.

Вони також досягли твердих зобов’язань від Комісії вжити заходів, якщо відбудеться сплеск українського імпорту пшениці.

Базовим періодом для запуску екстреного гальмування будуть 2022 і 2023 роки, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги цих двох років, тарифи будуть знову введені. Учасники переговорів від ЄП також запевнили, що Комісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 дня – якщо буде досягнуто пускових рівнів автоматичних гарантій.

Доповідач Сандра Калніете (ЄНП, Латвія) сказала: "Сьогоднішня угода зміцнює незмінне зобов’язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до перемоги України. Атака Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які мають послабити тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть схвильовані раптовим сплеском українського імпорту".

Тепер Європарламент і Єврорада повинні дати остаточне "зелене світло" тимчасовій угоді. Термін чинності призупинення закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цієї дати.

  • Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд 9 червня 2023 року оголосила про продовження режиму безмитного імпорту товарів з України на рік. 
  • Європейська комісія у середу, 31 січня, запропонувала подовжити імпортні мита і квоти на експорт з України до ЄС до червня 2025 року.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Європарламент
зерно
фермери
аграрії
Європейська рада
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