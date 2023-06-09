Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів
Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд у п’ятницю, 9 червня, оголосила про продовження до 9 червня 2024 року режиму безмитного імпорту товарів з України
Про це повідомив уряд Канади.
Зазначається, що рішення уряду забезпечить продовження безмитного імпорту українських товарів до Канади, зокрема сталі й товарів, постачання яких регулюється квотами.
Наказ рік тому, 9 червня 2022 року, підтримував українську економіку шляхом збільшення експорту до Канади шляхом звільнення від сплати митних і торговельних зборів на імпорт товарів з України.
"З моменту набуття чинності CUFTA 1 серпня 2017 року мита були скасовані на 99,9% імпорту з України, включаючи рибу та морепродукти, соняшникову олію та мінерали, 99,9% виробленої продукції і 99,9%сільськогосподарської продукції", - йдеться у повідомленні.
Також там зазначили, що Канада прагне підтримувати Україну на захисті суверенітету та демократії щодо незаконного повномасштабного вторгнення Росії, яке обмежує можливості України експортувати товари в інші країни.
"Оскільки хоробрий народ України продовжує героїчний опір незаконному, повномасштабному вторгненню Путіна, ми повинні продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищає свій суверенітет і демократію. А це означає, що українська економіка зможе продовжувати підтримувати український народ і уряд у їхній боротьбі за перемогу у цій війні. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосила Христя Фріланд.
- 3 червня Канада й Польща домовились забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою, а також підтримати на шляху євроатлантичної інтеграції.
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