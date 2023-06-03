Канада й Польща оприлюднили спільну заяву з підтримкою України
Канада й Польща домовились забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою, а також підтримати на шляху євроатлантичної інтеграції
Про це йдеться у спільній заяві прем’єр-міністрів двох країн, поширеній офісом глави уряду Канади.
"Ми об’єднані рішучістю забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою протягом усього необхідного часу. Україна повинна мати змогу захистити себе від російської невиправданої агресивної війни", - зазначається у заяві.
Водночас Джастін Трюдо й Матеуш Моравецький закликали Росію "повністю й безумовно" вивести свої війська й техніку з усієї міжнародно визнаної території України. "Росія мусить бути притягненою до відповідальності за злочини, вчинені в Україні", - наголосили прем’єр-міністри.
Глави урядів також закликали Білорусь відмовитися від співучасті в російській агресії, яка відверто порушує міжнародне право.
Окрім цього Трюдо й Моравецький зобов’язалися активно підтримувати трансатлантичні прагнення України, яка є "невіддільною частиною євроатлантичної спільноти".
Також про переговори на користь України написав Матеуш Моравецький у твіттер.
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