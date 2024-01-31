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Єврокомісія запропонувала продовжити безмитний режим для України до червня 2025 року

31 січня, 2024 середа
14:23
Економіка Єврокомісія

Європейська комісія у середу, 31 січня, запропонувала подовжити імпортні мита і квоти на експорт з України до ЄС до червня 2025 року

Про це йдеться у заяві Єврокомісії. 

Вказано, пропозиція покликана підтримати зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ці автономні торговельні заходи (АТЗ) діють із червня 2022 року і є ключовим напрямком непохитної підтримки Європейського Союзу України та її економіки. Ці заходи допомагають полегшити складний час, в якому опинились українські виробники й експортери через неспровоковану та невиправдану російську агресивну війну", - йдеться у повідомленні. 

Водночас Єврокомісія пропонує також посилити захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції в ЄС. Йдеться, зокрема, про яйця, птицю та цукор. У разі перевищення лімітів імпорту тарифи будуть відновлені, щоб гарантувати збереження постачання на рівні минулого року. 

"Зараз цей законопроєкт надійде на розгляд Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу. Мета - забезпечити безперешкодний перехід від чинного режиму АТЗ до нового, перш ніж чинний режим завершиться 5 червня 2024 року щодо України", - додали в ЄК. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що продовження безмитного режиму для України зможе дати українському бізнесу нові можливості та допоможе підтримати економіку. 

"Останні місяці ми наполегливо працювали з європейськими партнерами, аби це було можливо. Окремо варто відзначити і позицію Єврокомісії щодо більш чітких інструментів контролю за обігом товарів таким чином, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках. Це дозволить більш гармонійно інтегрувати українське сільське господарство в ЄС", - написав він. 

Шмигаль додав, що Україна розраховує на те, що напрацьовані заходи "дозволять прибрати шкідливі односторонні заборони" на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. 

  • Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд 9 червня 2023 року оголосила про продовження режиму безмитного імпорту товарів з України на рік. 

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Єврокомісія
Денис Шмигаль
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