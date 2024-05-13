"Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну": Зеленський про посилення наступу РФ
Президент України Володимир Зеленський на тлі активного наступу окупантів на різних напрямках фронту заявив, що завдання для України – зірвати російську спробу розширити війну
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Доповіді Головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони", - зазначив Зеленський.
За словами президента, за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці бригадний генерал Михайло Драпатий, якому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили.
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"Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку", - зауважив Зеленський.
Він запевнив, що інші напрямки не залишаються без необхідної підтримки й забезпечення, зокрема донецькі напрямки , а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку, додав президент.
Він загадав й про фіксацію ворожої активності проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Наголосив, що ЗСУ відповідають вогнем, як і належить.
"Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині", - підкреслив Зеленський.
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