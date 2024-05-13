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Ворог намагається створити подвійну пастку: Згурець про рейдово-наступальні дії армії РФ на Харківщині

13 травня, 2024 понедiлок
10:15
Війна з Росією Сергій Згурець
Зміст

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник намагається розтягнути лінію фронту та відтягнути наші резерви з Донбасу на Харківщину

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли говоримо про ситуацію на півночі від Харкова, то ми пройшли різні етапи її сприйняття. Зараз бачимо, що армія РФ здійснює такі рейдово-наступальні дії на двох напрямках, у бік Вовчанська та у напрямку Липці, де в межах 3-4 км противник зайшов на нашу територію. Розуміємо, що ворог намагається переслідувати низку цілей. Це і спроба розтягнути наші резервні сили, які вже перекидаються на ці ділянки. Це і створення передумов для обстрілу Харкова, якщо загарбникам вдасться забезпечити буферну зону, про яку вони говорили. Також і створення умов для наступальних дій, які насамперед загрожують зоні Куп'янська. Ці три складові зараз теоретично присутні в російських діях", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, ми маємо зважати й на дії ЗСУ, щонайменше три наші бригади перебазовані на вищезгадані ділянки та утримують лінію фронту, яка проходить уздовж кордону.

"Бачимо, що ворог сподівається посилювати дії своїх підрозділів, визначивши більш-менш слабкі ділянки у нашій обороні. Це накладається на суттєве інформаційне супроводження цієї операції. Зараз, здається, ми потрапляємо у пастку, коли починаємо сприймати це як суттєву загрозу, хоча сил та засобів у противника недостатньо для наступальних дій на Харків. А для розтягування лінії фронту та відтягування наших резервів, насамперед з Донбасу, то ця історія з діями росіян спрацьовує.

У будь-якому разі ми не можемо ігнорувати ці дії окупантів і вимушені перекидати певні бригади. І зараз Генштабу ЗСУ треба чітко визначити той тонкий баланс між перекиданням сил на цей напрямок та утриманням сил на Донбасі. Бо, умовно кажучи, це така подвійна пастка, яку створила Росія. Якщо ми перекидаємо достатньо сил, то вони починають активізувати свої дії на Донбаському напрямку, а якщо ми утримуємо старі ділянки фронту без посилення Харківського напрямку, то створюється загроза просування російських сил у зоні Вовчанськ - Куп'янськ", - пояснив військовий аналітик.

На його думку, ця ділянка фронту для противника важлива, тому що там можна просуватися вздовж річки Сіверський Донець, це видно по географії підходів ворога, а потім намагатися протиснути зону між водоймами, річками Сіверський Донець та Оскіл, де поряд розташований Куп'янськ, за рахунок наближення до РФ та перекидання туди додаткових сил.

"Ситуація, як зазвичай каже Генштаб, складна, але контрольована. Повторю, що зараз інформаційна складова переважає над реальною військовою загрозою, яка існує на цій ділянці", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

  • 12 травня президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини, та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.
  • 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх.
Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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