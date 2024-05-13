На Харківщині росіяни мали частковий успіх біля села Лук'янці. ЗСУ зупинили просування окупантів
Росіяни продовжують наступальні дії на Харківщині, мали частковий успіх біля села Лук'янці. Сили оборони зупинили просування окупантів
Про це повідомляє Генштаб.
"Станом на 14.00 13.05.2024 (ворог, - ред.) здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони здійснюють контратакувальні дії.
Росіяни завдали 8 авіаударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.
"Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження", - заначають у Генеральному штабі ЗСУ.
З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку складають 97 осіб та 8 одиниць озброєння і військової техніки.
- 13 травня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник намагається розтягнути лінію фронту та відтягнути наші резерви з Донбасу на Харківщину.
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