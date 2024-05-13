ЗСУ знищили російський літак Су-25 на Донеччині

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25", - заявили там.

Також у командуванні ЗСУ запевнили, що обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

Зазначається, що на Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої, кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

"Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця", - йдеться у повідомленні.

Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників, наголосили у Генштабі.