Коштує $16 млн: українські військові збили російський вертоліт Ка-52
У понеділок, 13 травня, українські військові 47-ї окремої механізованої бригади збили російський вертоліт Ка-52, який ще називають "Алігатор"
Про це повідомила пресслужба бригади.
"Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що вартість одного такого гелікоптера 16 млн доларів.
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"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!" - додали у пресслужбі бригади.
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