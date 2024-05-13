Коштує $16 млн: українські військові збили російський вертоліт Ка-52

Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ

Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини

Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін