Як ЗСУ знищують "алігаторів": історія, характеристики та в чому особливість російських Ка-52

Еспресо розповість історію створення, чим особливі та скільки вже ЗСУ збили російських Ка-52 (або Hokum B за класифікацією НАТО).

Історія створення

Фото: Вікіпедія

Розробка гелікоптера Ка-52 бере свій початок з історії його попередника – Ка-50 "Чорна акула". У відповідь на розробку американського гелікоптера AH-64В ("Апачі") у 1970-х роках радянській авіаційній компанії "Камов" (розташована у Москві) поставили завдання розробити новий бойовий гелікоптер, призначений знищувати бронетехніку противника на полі бою. На початку 1980-х був створений Ка-50 – одномісний ударний вертоліт, який почали експлуатувати російські військові у 1995 році. Цікаво, що було створено лише 15 машин. Це пояснювалося складністю і дорогою вартістю проєкту, до того ж військові вирішили, що роль цього вертольоту є менш важливою у порівнянні з одномісними винищувачами. Тому компанія "Камов" зосередилася на розробці схожого, але вже двомісного гелікоптера, більш потужного, з поліпшеною маневровістю та більшою кількістю озброєння.

Перший успішний політ Ка-52 відбувся у червні 1997 року. Після десяти років випробувань і тестів, у 2008 році почалося серійне виробництво Ка-52. За кілька років він був введений на службу армії РФ. З того часу було зроблено близько 170 таких машин, частину з яких продали Алжиру, Єгипту та Індії. Вартість одного такого гелікоптера оцінюється у 15-20 млн доларів.

Свою назву "Алігатор" отримав через характерну форму та зовнішній вигляд, який нагадує силует алігатора. Гелікоптер має загострену носову частину, схожу на рот крокодила, і вигнуту кабіну для двох пілотів, що нагадує очі цієї тварини.

Характеристики Ка-52

Фото: Вікіпедія

Ка-52 призначений для виконання різних завдань, включаючи бойові, розвідувальні чи місії пов’язані з патрулюванням. Екіпаж складається з двох осіб (пілот та штурман-оператор). Довжина гелікоптера становить 16 м, довжина фюзеляжу – 14,2 м, діаметр опорного гвинта – 14,5 м, розмах крила – 7,3 м, висота – 5 м, максимальна злітна вага – 10 800 кг, маса палива у внутрішніх баках –1487 кг.

Вертоліт оснащений двома газотурбінними двигунами ВК-2500, які розвивають крейсерську швидкість – 250 км/год. Його максимальна швидкість – 350 км/год, тому він вважається одним з найшвидших бойових гелікоптерів у світі. Дальність польоту Ка-52 становить близько 500 км, однак можуть бути модифікації з паливними баками, що здатні збільшити час польоту. Максимальна висота на яку може піднятися "Алігатор" – понад 5 км над рівнем моря.

Фото: Вікіпедія

Головне озброєння Ка-52 включає гармату 2А42 калібру 30 мм, а також ПТКР "Вихрь" та ракети типу "Атака" (велика кількість різних варіантів, включаючи протитанкові і зенітні). Гелікоптер також може нести пускові контейнери для ракет із самонаведенням. Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря - повітря" ближнього бою Р-73 та "Игла-В", а також некеровані ракети "повітря - земля".

Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет". Гелікоптер має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висоті до 4100 м. Ка-52 обладнаний сучасними бортовими системами керування, навігації та вогневої підтримки, включаючи оптичну систему з датчиком теплового випромінювання та систему оптичної та радіоелектронної розвідки.

Цей вертоліт має декілька модифікацій. Зокрема, Ка-52К (призначений для використання на борту кораблів і має підсилені характеристики для оптимізації польоту з плавучих платформ), Ка-52М (має покращені системи керування, електронну апаратуру та інші технологічні покращення), Ка-52КШ (обладнаний додатковими розвідувальними та комунікаційними системами).

У яких бойових діях брав участь Ка-52

Фото: Вікіпедія

До активного застосування Ка-52 у війні проти України ці гелікоптери брали участь у російській військовій операції в Сирії. Там вони виконували бойові завдання, зокрема атакували позиції бойовиків і надавали підтримку сухопутним військам. Також повідомлялося про втрати цих вертольотів в Сирії. Наприклад, на початку травня 2018 року на сході Сирії розбився Ка-52. Обидва пілоти на його борту загинули.

Також відзначимо, що російські військові застосували проти України Ка-52 ще до початку повномасштабної війни. Зокрема, коли у кінці листопада 2018 року українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" здійснювали плановий перехід із порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. Тоді, за офіційними російськими даними, до атаки на українські катери були залучені вертольоти Ка-52, які здійснили переслідування та в нейтральних водах зупинили малий броньований артилерійський катер "Нікополь".

Які недоліки та особливості мають "Алігатори"

Як відзначають експерти Defense Express, вертоліт має чимало незахищених місць в бічних та лобовій проєкціях, через що може бути виведений з ладу звичайними гвинтівковими набоями. Також при зависанні відбувається помітна вібрація крил, на яких підвішено озброєння. Такі коливання можуть скорочувати термін придатності високоточного озброєння, заважати роботі датчиків на крилах та перешкоджати точності наведення ракет, послаблювати сам вертоліт.

Та попри те, особливості конструкції вертольотів цього типу дали й певні переваги в живучості. Зокрема, в червні 2023 року було поширено відео польоту підбитого Ка-52 з сильно пошкодженим хвостом, що було би неможливим для вертольота традиційної схеми.

На Ка-52 штатно встановлюється комплекс Л-370 "Витебск", який має фіксувати наближення зенітних ракет, опромінення лазерним променем, автоматично запускає теплові пастки та вмикає засоби оптико-електронного пригнічення. Та на практиці ми бачимо, як система не спрацьовує і українські військові садять цих "пташок" на землю.

Скільки "алігаторів" збили ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

З першого дня повномасштабної війни наші воїни збивають Ка-52. Зокрема, 24 лютого було приземлено як мінімум чотири "алігатори": один над Межигір'ям, два в аеропорту "Антонов" та ще один поряд з Вишгородом.

Ка-52 неодноразово збивали навіть з протитанкових ракетних комплексів. Так, перший випадок стався 5 квітня 2022 року, коли військовослужбовці 95-ї ОДШБр пуском протитанкової ракети "Стугна-П" знищили "алігатор" в повітрі. А 3 липня 2023 року пресслужба 36-ї ОБрМП повідомила, що бійцями бригади було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 на Бердянському напрямку із застосуванням ПТРК Javelin. Цікаво, що "алігатори" знищували і самі росіяни. 24 червня 2023 року в Таловському районі Воронезької області ПВО вагнерівців у ході збройного виступу збила Ка-52.

За офіційними даними Генштабу, українські сили знищили 316 російських вертольотів різних типів. Скільки серед них Ка-52, дані різняться. Так за інформацією з Вікіпедії було приземлено понад 80 таких бойових машин. Натомість редакторами групи Oryx на червень 2023 року було знайдено фото- та відеосвідчення втрати російськими загарбниками 35 одиниць Ка-52. Станом на 25 жовтня 2022 року Британська військова розвідка мала підтверджені дані про знищення щонайменше 23 вертольотів цього типу. Російські пабліки пишуть, що на серпень 2023 року РФ втратила понад 40 Ка-52. У будь-якому випадку, десятки "алігаторів" знищили наші Збройні Сили. Враховуючи, що російські ВПС офіційно мали близько сотні робочих Ка-52, можна стверджувати, що від третини до половини від загальної кількості "алігаторів" більше не зможуть завдавати ударів по Україні.