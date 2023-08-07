Еспресо розповість про історію створення, основні характеристики та особливості БпЛА Shahed 136, які російська армія перемальовує на нібито свої "Герань-2".

Історія створення та ключові особливості

Фото: скріншот з відео

Shahed 136 є частиною цілого сімейства безпілотників, які розробили у Дослідницькому центрі авіаційної промисловості Шахеда – іранській аерокосмічній компанії, яка крім цього створює ще й військові вертольоти. Різного роду "шахеди" почали проєктувати й виготовляти в 10-х роках, щоб не відставати від США і Ізраїлю в плані сучасного озброєння. Слово шахед перекладається з арабської і перської мов як "свідок", або "мученик". Тобто тим самим нагадуючи, що ці дрони – це камікадзе, які б’ють лише один раз.

Shahed 136 вперше представили на огляд широкій публіці відносно нещодавно – в 2020 році. Лише через рік в Ірані показали пускову установку на вантажівці для залпового пуску шахедів. У цьому одна з їх переваг – легкість запуску. Адже контейнери з ними можна поставити не лише на вантажівки, але й на вагони залізничних потягів, кораблі та інші пересувні транспортні засоби.

Ще однією важливою особливістю є їх дешевизна. Один іранський дрон-камікадзе Shahed 136 коштує від $20 000 до $50 000. Тобто це ціна одного нового автомобіля. Для порівняння, крилата ракета "Калібр"‎, що здатна долати удвічі довшу відстань, коштує $5-6 млн за одиницю. Ці дрони дорожче збити, ніж купити, якщо застосувати проти них дорогі ракети ППО. Тому шахеди часто збивать мобільними групами завдяки різного роду кулеметам і навіть стрілецькою зброєю.

Характеристики Shahed 136

Фото: Reuters

Шахеди – це баражуючі, тобто курсуючі боєприпаси. Основне призначення таких дронів – ураження цілей на дальній відстані (заявлена максимальна дальність 2500 км, реальна – удвічі менша). Їх наводять за супутниковими координатами. У них дуже низька точність цілевказівки. Адже Shahed-136 самостійно не може знаходити цілі і атакувати рухомі об’єкти. Дрон запускають лише у бік великих нерухомих цілей.

Шахеди мають шумний двоциліндровий карбюраторний бензиновий двигун MD 550 або 3W (який звучить, мов мопед і його можна почути за кілометри). Вага дрона – 200 кг, плюс маса осколково-фугасної бойової частини у 30-40 кг. Довжина – 3,5 метри, розмах крил – 2,5 метри. Дрон має дельтаподібне трикутне крило. Shahed 136 може літати на висоті від 60 до 4000 м зі швидкістю 180 км/год (що дозволяє їх швидше виявити і збити).

Також цікаво, що корпус безпілотника виготовляють із гетинаксу (папір просочений смолою), а гвинт на моторі – з дерева.

Застосування у війні

Фото: PvkZahid

Вперше про можливість застосування Росією цих дронів заговорили влітку 2022 року. Тоді в липні російська військова делегація відвідала Іран, де їм представили сімейство шахедів. У кінці серпня іноземні ЗМІ почали одні за одним писати з посиланням на американську розвідку, що РФ отримала першу партію дронів-камікадзе, а це сотні одиниць. У вересні окупанти почали використовувати їх проти ЗСУ, створюючи велику небезпеку, як новий вид зброї на полі бою.

12 вересня українські військові вперше збили Shahed 136 поблизу м. Куп'янська на Харківщині. Вже за місяць ЗСУ знищили понад 200 таких дронів. Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українська ППО в основному збиває 80-85% цих курсуючих камікадзе. Та попри таку високу ефективність ППО, дрони, які не вдається збити, становлять значну небезпеку: руйнують як цивільну, так і військову інфраструктуру, вбиваючи та ранячи українців. Шахеди в основному застосовуються по кілька одночасно або хвилями та скеровуються на одну чи різні цілі. Тому часто це десятки літаючих мопедів з вибухівкою, що рухаються в одному напрямку. До того ж часом шахеди використовуються росіянами лише для того, щоб виснажити українське ППО для подальшого застосування потужніших ракет.

У другій половині листопада минулого року пуски цих дронів скоротилися, оскільки росіяни так активно їх запускали, що витратили чи не всі, які були доставлені з Ірану. Та вже за кілька тижнів, з середини грудня, коли нова партія прибула у РФ, шахеди знову почали масово застосувати та бити ними по містах України. Українська розвідка повідомила про закупівлю ще понад 1,5 тис. шахедів. Загалом за даними розвідки, РФ замовила за весь цей час понад 4 тис. цих курсуючих боєприпасів. На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи запустили проти України щонайменше 1961 шахедів, значна частина з яких – саме Shahed 136. Тобто на складах ворогів – як мінімум ще така ж кількість цих дронів-камікадзе. До того ж в липні 2023 року Росія локалізувала власне виробництво Shahed-136 у Татарстані за Волгою (понад 1 тис. км від України).

Як цивільним захиститися від шахедів

Фото: Reuters

У жовтні 2022-го року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав власників зброї самостійно збивати ворожі безпілотники. Тоді він опублікував відеозапис, як київські поліцейські з автоматів збивають дрон в центрі столиці. Але у самій поліції негативно оцінили такі заяви Геращенка і нагадали, що громадяни мають думати в першу чергу про власну безпеку, а не про те, як збити дрон. Тодішній очільник МВС Денис Монастирський закликав цивільних не намагатися збивати БПЛА самостійно, він сказав, що найкраща допомога буде зателефонувати на номер "102", щоб зафіксувати, де саме та о котрій хвилині пролітав дрон.

Тож, що робити, коли ви чуєте характерний звук мопедів в небі? Найперше не панікуйте, спробуйте оцінити обстановку навколо. Якщо ви поруч якихось адміністративних будівель, чи стратегічних та військових об’єктів, відійдіть від них, бо цілями шахедів є немобільні великі об’єкти. Звісно, найкраще буде знайти найближче укриття і не ігнорувати повітряну тривогу.

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