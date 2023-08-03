Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО", - йдеться у зверненні президента.

Також він додав, що збільшення оборонної спроможності України – це завдання для кожного посла, усіх представників і представниць України.

"Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо", - підсумував Зеленський.