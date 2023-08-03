Російські терористи вже запустили проти України майже 2 тис. "шахедів", - Зеленський
Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити, але не всі
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
"Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО", - йдеться у зверненні президента.
Також він додав, що збільшення оборонної спроможності України – це завдання для кожного посла, усіх представників і представниць України.
"Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо", - підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, у ніч на 3 липня ворог здійснив масштабну атаку з використанням дронів: на Київщині ППО знищила майже півтора десятка "шахедів", попередньо, обійшлось без жертв та руйнувань. Це буда вже 820-та повітряна тривога у столиці. Вона тривала рівно 3 години.
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