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Російські терористи вже запустили проти України майже 2 тис. "шахедів", - Зеленський

3 серпня, 2023 четвер
21:55
Війна з Росією Володимир Зеленський

Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити, але не всі

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО", - йдеться у зверненні президента.

Також він додав, що збільшення оборонної спроможності України – це завдання для кожного посла, усіх представників і представниць України.

"Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо", - підсумував Зеленський.

  • Нагадаємо, у ніч на 3 липня ворог здійснив масштабну атаку з використанням дронів: на Київщині ППО знищила майже півтора десятка "шахедів", попередньо, обійшлось без жертв та руйнувань. Це буда вже 820-та повітряна тривога у столиці. Вона тривала рівно 3 години.
Володимир Зеленський
ППО
безпілотник
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