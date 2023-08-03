В Україні масштабна атака "шахедів": на Київщині працює ППО
У ніч на 3 липня почалася масштабна атака ворожих дронів: оголошено повітряну тривогу, на Київщині працює ППО
Про загрозу атаки у телеграм повідомили Повітряні сили ЗСУ.
О 00:49 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Раніше про загрозу атаки ударними БпЛА повідомили у Чернігівській області. О першій ночі про таку ж загрозу було повідомлено в Сумській області.
Повітряну тривогу також було оголошено у Києві, Черкаській, Полтавській областях, де теж існує загроза ворожих дронів. Загалом повітряна тривога оголошена у більшості областей Лівобережжя.
Близько 01:40 у Київській адміністрації оголосили про роботу ПВО в області.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Близько 02:45 почався відбій повітряної тривоги. Про скасування небезпеки оголошено в усіх областях, окрім Київської та Чернігівської.
- Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Виявлено пошкодження у Києві та Одеській області.
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