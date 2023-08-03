В Україні масштабна атака "шахедів": на Київщині працює ППО

Про загрозу атаки у телеграм повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 00:49 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Раніше про загрозу атаки ударними БпЛА повідомили у Чернігівській області. О першій ночі про таку ж загрозу було повідомлено в Сумській області.

Повітряну тривогу також було оголошено у Києві, Черкаській, Полтавській областях, де теж існує загроза ворожих дронів. Загалом повітряна тривога оголошена у більшості областей Лівобережжя.

Близько 01:40 у Київській адміністрації оголосили про роботу ПВО в області.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Близько 02:45 почався відбій повітряної тривоги. Про скасування небезпеки оголошено в усіх областях, окрім Київської та Чернігівської.