Росія запустила "шахеди" по Україні: текстовий онлайн подій
У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 22:30 стало відомо про пуски кількох груп БПЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська. ПС анонсували, що безпілотники перетнуть повітряний простір України після опівночі.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за ситуацією:
У Київській області працює ППО.
О 1:00 стало відомо, що група БПЛА також рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.
"Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині! Рухаються на Захід (напрямок може змінюватись). Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - заявили Повітряні Сили.
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