Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 22:30 стало відомо про пуски кількох груп БПЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська. ПС анонсували, що безпілотники перетнуть повітряний простір України після опівночі.

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