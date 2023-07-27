Війна безпілотників: якими дронами-камікадзе користуються Україна та Росія

Еспресо розповідає про безпілотники-камікадзе, які використовують у російсько-українській війні, їхні різновиди, технічні характеристики та пояснює, як краще діяти, щоб від них уберегтися.

Що таке дрони-камікадзе

Дрони-камікадзе називають ще баражуючими (курсуючими) боєприпасами. Йдеться про безпілотні літальні апарати з інтегрованою бойовою частиною. Вони здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі неподалік цілі, а потім, після отримання відповідної команди від оператора, оперативно атакувати чи виконувати завдання, закладені алгоритмом.

Дрони-камікадзе займають нішу між крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами, маючи спільні характеристики з обома. Вони відрізняються від крилатих ракет тим, що призначені для відносно тривалого переміщення навколо цільової зони, а від звичайних БпЛА – вбудованою бойовою частиною. Їх називають нетрадиційною зброєю далекого бою.

Ідея створення баражуючих боєприпасів виникла наприкінці 70-х років ХХ ст., а у 80-их впроваджені перші зразки цього озброєння.

Україна використовує 9 моделей дронів-камікадзе. Міністерство оборони повідомляло про 3 БпЛА літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів.

Безпілотники Switchblade

Про передачу Україні безпілотників Switchblade Сполучені Штати заявили вже в перший місяць після повномасштабного вторгнення росіян. Назва безпілотника перекладається як "ніж із викидним лезом". До України США постачали ці дрони лише Великій Британії. Вони порівняно недорогі, але завдяки невеликим габаритам, високій швидкості і безшумному польоту – маловразливі.

Розрізняють два види цих безпілотників – легкий Switchblade 300 та важкий Switchblade 600. Switchblade 300 застосовують для знищення легкої бронетехніки та живої сили ворога. Довжина дрона-камікадзе складає 61 см, а важить він лише 2,7 кг. Відтак Switchblade 300 легко може переносити один військовий. У легкій версії цей дрон-камікадзе може долати відстані до 10 км, а час його перебування у повітрі складає 10 хвилин, пояснювали в Defense Express. Цілі можна знищувати як "онлайн", керуючи дроном з планшета, так і заздалегідь запрограмувавши знищення за координатами. Боєголовка має заряд вибухівки, еквівалентний 40-мм гранаті. Цікаво, що при потребі оператор може змінити ціль, скасувавши попередню атаку. Switchblade 300 безшумний завдяки своєму електродвигуну та розвиває швидкість до 160 км/год.

Пізніше, у вересні 2022 року, міністерство оборони США замовило для потреб ЗСУ Switchblade 600. Навесні 2023 важкий світчблейд уже використовували на фронті. Switchblade 600 значно важчий від "трьохсотого" – 23 кг. Однак він також є переносним і його можна налаштувати за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км. Цю відстань він долає за 20 хвилин, потім ще може баражувати у повітрі ще 20 хвилин. Швидкість атаки складає 185 км/год, а бойову частину "шестисотих" використовують для знищення бронетехніки.

Switchblade 600 можна встановити на наземну транспортну платформу шістьма комплектами, також існує можливість пуску з повітря, тобто він може виконувати роль боєприпасу типу повітря-поверхня. "Шестисоті" можуть бути оснащені протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж протитанкові ракети (наприклад "джавеліни"). Система управління на базі планшета з сенсорним екраном може керувати польотом вручну або автономно, використовує зашифровані канали передачі даних та обладнана захистом від електронного перехоплення.

Дрони Phoenix Ghost

Це тактичний дрон, розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості, тому добре підходить для використання, скажімо, на Донбасі. Систему розробили в США і цей дрон подібний до Switchblade. Його можна використовувати для отримання зображення місцевості, але основним призначенням залишається атака ворога. "Привид Фенікса" дможе злітати вертикально і літати понад шість годин. Він дієвий проти середньоброньованих наземних цілей і придатний для нічного використання.

Очевидно саме ці безпілотники використовували, наприклад, для знищення російських зенітно-ракетних комплексів "ТОР М2" та "С-300ВМ" навесні цього року. Важливим аспектом, який відрізняє цей дрон від інших військові експерти називають великі кути атаки, недосяжні більшості дронів-камікадзе, які мають пологу траєкторію польоту.

Phoenix Ghost (Фенікс Гост) залишається вкрай втаємниченим проєктом, жодної згадки про нього немає навіть сайті компанії-розробника Aevex Aerospace. Швидше за все "привида" розробляли як засіб "полювання на крупного звіра" – саме на зенітно-ракетні комплекси ворога.

Дрони-камікадзе Warmate

Цей дрон-камікадзе (назва від анг. War Mate (Вармейт) – бойовий товариш) розробила польська компанія WB Electronics. Старт відбувається через пневматичний запуск з контейнерної пускової установки. Апарат має електродвигун і складане крило. Радіус дії складає 10 км, а тривалість баражування – пів години. Нормальна висота польоту складає 30-200 м, заявлена також максимальна висота у 500 м. Максимальна швидкість Warmate складає 150 км/год. Безпілотник може мати злітну масу до 4 кг, несучи до 800 г вибухової речовини.

"Бойовий товариш" має автоматичний режим керування польотом, а також систему повернення на випадок, якщо не спрацює. Під час атаки дрон заходить на ціль у піке, досягаючи своєї максимальної швидкості (150 км/год). За допомогою відповідної оптики атаку контролює оператор. Він може скасувати місію при ударному маневрі та повернути Warmate на базу.

Існує три варіанти комплектації Warmate – переносний, мобільний (на автомобільному шасі), а також посилений – на базі спеціалізованого броньованого автомобіля. Останній варіант передбачає екіпаж у складі 5 осіб та включає наземну станцію управління, 12 БпЛА – 12 од., 24 бойові частини, компресор, балон високого тиску, 2 катапульти, електричний бензоагрегат та висувну щоглу для антени.

Українські дрони-камікадзе

Серед вітчизняних дронів-камікадзе потрібно відзначити RAM II UAV. Саме на такі апарати українці збирали сотні мільйонів гривень за добу. Вони створені на базі корпусу безпілотників "Лелека-100". Дальність дії дрона сягає 30 км, а вага – 8 кг (в тому числі бойова частина 3-4 кг). Час розгортання – 10 хв. Якщо БпЛА не знищено під час місії, то його можна використовувати повторно. RAM II розвиває швидкість до 70 км/год. і може сягнути висоти в 1000 м.

Бойова частина RAM II UAV може бути трьох типів: осколково-фугасна, термобарична чи кумулятивна. Осколково-фугасна призначена для враження живої сили на відкритому просторі та за допомогою півтори сотні уламків знищує живу силу в зоні 15×3 м. Бронебійна пробиває броню до 40 мм і може застосовуватися проти легкої бронетехніки. Термобарична бойова частина призначена для ураження цілей всередині будівель і малої броньованої техніки. Максимально ефективно використовувати її проти укріплень противника. Убивча сила термобаричного заряду поширюється в радіусі 15 метрів на відкритому просторі.

Безпілотник ST-35 "Грім" (ST-35 Silent Thunder) призначений для ураження цілі методом самознищення. Комплекс має унікальний спосіб запуску за допомогою допоміжного мультикоптера. Мультиротор вертикально піднімає боєприпас на висоту 500 м, після чого той від'єднується та прямує в район цілі. Сам мультиротор піднімається далі на висоту близько 1000 метрів і залишається у повітрі, виконуючи роль ретранслятора сигналу, підтримуючи стійкий зв'язок з баражуючим боєприпасом на відстані до 30-40 км.

Крейсерська швидкість "грому" складає 120 км/год, у повітрі він може перебувати до години, а його радіус дії складає 30-40 км. Бойова частина безпілотника 3,5 кг.

Крім того, відомо про дрони-камікадзе "Бобер". Перші свідчення про цей безпілотник з'явились у 2022 році, коли волонтери збирали кошти на ударні БпЛА українського виробництва для Головного управління розвідки. 30 травня 2023 року ці дрони найвірогідніше завдали ударів по Москві та околицях.

FPV-дрони

Назва походить від англійського First Person View – вигляд від першої особи. Йдеться про новий масовий вид безпілотників, яким керують через спеціальні окуляри, звідки й назва. Режим FPV передає відео з камери в реальному часі. Оператор бачить місцевість у спецокулярах, як пілот, який ніби сидить усередині самого БпЛА. Такі дрони розвивають швидкість понад 100 км/год.

Ці дрони-камікадзе швидкі, маневрені та можуть вражати ворожу техніку навіть на повному ходу чи залітати у люки чи вузькі вікна. В Україні виробляють тисячі таких дронів за місяць.

"У нас основний дрон – це "Пегас". Є також варіант "Буцефал". Це 10-дюймовий дрон, який наразі може піднімати до 2 кг. Максимальна дальність польоту, на якій зафіксоване ураження – 17,4 км", – розповідав один із виробників.

Обладнання замовляють в Китаї та Європі, а потім збирають дрони, залежно від потреб військових. Вартість такого апарату складає 300-500 доларів, а вразити він може бронетехніку за мільйони, навіть танк.

"Для камікадзе ми застосовуємо навантаження 1-1,2 кг. Найпотужніше – це танчик. Якщо правильно проаналізувати точку стояння цього танка, проаналізувати його слабке місце. Якщо він стоїть і не рухається, то можна вклепати", – цитувало оператора дрона з 24-ї механізованої бригади "Радіо Свобода".

Також СБУ повідомляла про знищення дроном важкої мінометної системи "Солнцепьок".

"Дрони виявити складніше, ніж "шахеди". Тому що українці мають можливість літати дуже низько (15 метрів). При навантаженні в 1 кг вибухівки чи вражаючих елементів, дальність польоту складає 3-12 км (найкомфортніша дистанція 3-6 км)", – розповідав в етері телемарафону боєць із позивним "Гагарін".

Російський дрон-камікадзе "Ланцет"

Щодо ворожих дронів-камікадзе, то найнебезпечнішим із них є "Ланцет", представлений у 2019 році.

Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту – до 40 км., може набирати висоту до 5 км. Максимальна маса безпілотника складає 12 кг, в тому числі вибухове навантаження – до 5 кг.

Зазвичай "Ланцети" діють у парі з БпЛА "Орлан-10" – ті ведуть розвідку і дають координати для атаки "ланцетів". Російська пропаганда, починаючи з осені 2022 року, часто поширює відео ураження дронами "Ланцет" українських ЗРК, артилерійських установок, гаубиць тощо. Втім часто бойової частини цього дрона-камікадзе буває недостатньо для знищення чи виведення з ладу військової техніки.

Ефективним засобом захисту від "Ланцетів" виявилися звичайні сітки, натягнуті на певній висоті. Такий метод боротьби з дронами неодноразово приносив успіх. Експерти однак наголошують, що боротись з "ланцетами" можна, але до того часу, поки дрон не захопив ціль. Після того, як він зафіксував ціль, знешкодити його вкрай складно.

Виготовляють "Ланцети" самі росіяни, при цьому заявляють про серійні масштаби. Складники для виробництва РФ отримує через паралельний імпорт і неефективні санкції. Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв'ю ВВС наголосив, що "Ланцет" на 80% складається з китайських компонентів.

"Куб-БЛА"

Безпілотник "Куб-БЛА" доставляє боєприпас за координатами цілі, які задаються вручну, або зображення з цільового навантаження наведення. Перевагами комплексу виробники називають прихований запуск, точність бомбометання, безшумність та простоту в користуванні.

Габарити дрона – 1210×950×165 мм. "Куб" розвиває швидкість 80-130 км/год., може провести в повітрі до пів години і має масу корисного навантаження 3 кг.

Іранськи БПЛА "Шахеди"

Найвідомішими серед українців є безпілотники Shahed, відомі в народі як "мопеди" через специфічний звук при польоті.

В середині липня 2022 року російська делегація відвідала Іран, де на авіабазі Кашан їм представили іранські безпілотники. А вже в серпні західна розвідка повідомила про передачу Росії сотень безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявляв про 2,4 тис. "шахедів", що їх РФ замовила в Ірану.

Серед іранських моделей дронами-камікадзе є Shahed-131 і Shahed-136. "Шахед-136" (вперше представлений іранцями в 2020 році) росіяни маркують як "Герань-2". Ймовірно, ефективна дальність польоту Shahed-136 становить від 1000 км (заявлена дальність – 2500 км). Цей безпілотник може доставляти бойову частину до 50 кг. (загальна маса дрона – 200 кг.). Крейсерська швидкість дрона 180 км/год., а летить він на висоті від 60 м до 4 км.

"Шахеди" наводяться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами, самостійно знаходити цілі не здатен, як і атакувати рухомі об’єкти. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона. Запускають дрон із пускової платформи. БпЛА, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту.

Виявити цей дрон можна за допомогою радара, а знищити – будь-яким засобом ППО. Крім того, працюючи на поршневому бензиновому двигуні, безпілотник створює значний шум, який допомагає виявити та збити. Інколи це вдається робити звичайною стрілецькою зброєю.

Модифікації "шахедів", які використовують в Україні, розроблені спеціально, щоб завдавати якнайбільшої шкоди інфраструктурі, повідомляв CNN. Однак Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для ударів по цивільному населенню. На закупівлях "мопедів" Росія зупинятися не планує. Агресори хочуть розгорнути виробництво "шахідів" на своїй території.

Як вберегтися під час атаки безпілотників

Якщо чуєте звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили, оцініть ситуацію й спробуйте триматись осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

Знайдіть укриття та намагайтеся там перечекати атаку, або ж дотримуйтесь правила "двох стін".

Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі чи канаву. Лягайте, закрийте голову руками та відкрийте рот.

У приміщеннях обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будівлю при потраплянні снаряда.

Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу. Не залишайтесь у транспорті під час обстрілу.

Не намагайтесь збити дрон самостійно власною зброєю в межах міста, це може призвести до трагічних наслідків. Покладайтеся на військових та правоохоронців.