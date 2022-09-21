Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку досить складна, динамічна, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями, облаштовувати нові рубежі оборони. Не маючи успіху і перспектив на суходолі, ворог вдається до вогневого, морально-психологічного тиску, техногенного шантажу й використання дронів-камікадзе", - пишуть у "Півдні".

Протягом бойового дня, 20 вересня, російський ворог завдав 9 авіаційних та 1 ракетний удари по позиціях ЗСУ і населених пунктах з мирним населенням.

Росіяни також застосовують дрони-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема тилові райони, які суттєво віддалені від лінії фронту.

"Ворог спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали. За частинами збитого дрона, ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри. Надвечір двома реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” ворог вдарив по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат", - пишуть у "Півдні".

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