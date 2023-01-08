Про це Данілов розповів у етері національного телемарафону.

За його словами, українська розвідка знає про угоду між Москвою та Тегераном про виробництво дронів-камікадзе на території Росії, а одним з міст де планують виробляти безпілотники є Тольятті.

"Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", - сказав Данілов.

Він додав, що після того, яку в іранських дронах було виявлено запчастини виробництва західних компаній, виробники БПЛА можуть зіткнутися із дефіцитом цих комплектуючих.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з'ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання", - зазначив Данілов.

4 січня стало відомо, що в одному з іранських БПЛА, який збили в Україні восени 2022 року, було виявлено технології більш як 10 американських та західних компаній.

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