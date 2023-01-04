У збитому іранському дроні виявили деталі виробництва понад 10 західних компаній, - CNN
В одному з іранських БПЛА, який збили в Україні восени 2022 року, виявлено технології більш як 10 американських та західних компаній
Про це повідомили в CNN з посиланням на українську розвідку.
Зазначається, що в БПЛА іранського виробництва, який збили в Україні восени 2022 року, виявили 40 компонентів 13 різних американських компаній. Ще 12 деталей виробили компанії Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню й Китаю.
Окреме дослідження збитих в Україні іранських безпілотників, проведене британською дослідницькою компанією Conflict Armament Research, виявило, що 82% компонентів було виготовлено компаніями, розташованими в США.
Однак наразі немає доказів умисного порушення законів про санкції компаніями, які займаються експортом технологій для їхнього використання в безпілотниках.
"Однією з головних проблем є те, що російським та іранським офіційним особам набагато простіше створити підставні компанії для закупівлі обладнання та уникнути санкцій, ніж західним урядам розкрити ці підставні компанії, на що іноді можуть піти роки", - написали в CNN з посиланням на експертів.
- Нагадаємо, за даними розвідки, більшість деталей іранських дронів виготовляють США та країни Європи, що викликає занепокоєння Заходу та спонукає розпочати розслідування.
- Три чверті всіх комплектуючих іранського БПЛА "Мохаджер" мають американське походження. Крім того, в безпілотнику виявили деталь, вироблену в Україні. Спецслужби вже з'ясовують, як вона туди потрапила.
- У грудні 2022 року адміністрація Байдена створила робочу групу для розслідування, як американські та західні компоненти потрапляють у безпілотники іранського виробництва.
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