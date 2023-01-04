Про це повідомили в CNN з посиланням на українську розвідку.

Зазначається, що в БПЛА іранського виробництва, який збили в Україні восени 2022 року, виявили 40 компонентів 13 різних американських компаній. Ще 12 деталей виробили компанії Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню й Китаю.

Окреме дослідження збитих в Україні іранських безпілотників, проведене британською дослідницькою компанією Conflict Armament Research, виявило, що 82% компонентів було виготовлено компаніями, розташованими в США.

Однак наразі немає доказів умисного порушення законів про санкції компаніями, які займаються експортом технологій для їхнього використання в безпілотниках.

"Однією з головних проблем є те, що російським та іранським офіційним особам набагато простіше створити підставні компанії для закупівлі обладнання та уникнути санкцій, ніж західним урядам розкрити ці підставні компанії, на що іноді можуть піти роки", - написали в CNN з посиланням на експертів.

Нагадаємо, за даними розвідки, більшість деталей іранських дронів виготовляють США та країни Європи, що викликає занепокоєння Заходу та спонукає розпочати розслідування.

Три чверті всіх комплектуючих іранського БПЛА "Мохаджер" мають американське походження. Крім того, в безпілотнику виявили деталь, вироблену в Україні. Спецслужби вже з'ясовують, як вона туди потрапила.

У грудні 2022 року адміністрація Байдена створила робочу групу для розслідування, як американські та західні компоненти потрапляють у безпілотники іранського виробництва.

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