У збитому іранському безпілотнику виявили деталь українського виробництва

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення України.

"Мохаджер-6" українські зенітники збили неподалік Одеси близько місяця тому. Безпілотний апарат не розвалився на частини, як зазвичай, а аварійно сів на хвилі, що дало змогу українським військовим взяти його для вивчення.

"Фахівці ГРУ розібрали його на гвинтики і знайшли докази іранського походження літального апарату, зокрема написи на мові фарсі", – йдеться в матеріалі.

Представник ГРУ також розповів, як Ірану, що десятиліттями перебуває під санкціями, вдалося створити доволі сучасний зразок озброєння.

"Три чверті всіх комплектуючих – американські. Є також комплектуючі з Японії, Китаю, Швеції, Австрії... Є навіть українського виробництва один компонент. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", – наголосив розвідник. Усі ці складові геть цивільні, купити їх може будь-хто, зазначив представник ГРУ.

У сюжеті наголосили, що тепер, коли українські оборонці знають усі особливості конструкції "Мохаджера", протидіяти загрозі іранських безпілотників буде простіше.