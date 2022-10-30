У збитому іранському безпілотнику виявили деталь українського виробництва
Три чверті всіх комплектуючих іранського БПЛА "Мохаджер" мають американське походження. Крім того, в безпілотнику виявили деталь, вироблену в Україні. Спецслужби вже з'ясовують, як він туди потрапив
Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення України.
"Мохаджер-6" українські зенітники збили неподалік Одеси близько місяця тому. Безпілотний апарат не розвалився на частини, як зазвичай, а аварійно сів на хвилі, що дало змогу українським військовим взяти його для вивчення.
"Фахівці ГРУ розібрали його на гвинтики і знайшли докази іранського походження літального апарату, зокрема написи на мові фарсі", – йдеться в матеріалі.
Представник ГРУ також розповів, як Ірану, що десятиліттями перебуває під санкціями, вдалося створити доволі сучасний зразок озброєння.
"Три чверті всіх комплектуючих – американські. Є також комплектуючі з Японії, Китаю, Швеції, Австрії... Є навіть українського виробництва один компонент. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", – наголосив розвідник. Усі ці складові геть цивільні, купити їх може будь-хто, зазначив представник ГРУ.
У сюжеті наголосили, що тепер, коли українські оборонці знають усі особливості конструкції "Мохаджера", протидіяти загрозі іранських безпілотників буде простіше.
- Нагадаємо, за тиждень українські сили ППО збили 40 іранських дронів-камікадзе.
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