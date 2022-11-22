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Більшість деталей іранських дронів виготовляють США та країни Європи, - The Wall Street Journal

22 листопада, 2022 вiвторок
15:25
війна з Росією Іранські дрони, БПЛА

За даними розвідки, більшість деталей іранських дронів виготовляють США та країни Європи, що викликає занепокоєння Заходу та спонукає розпочати розслідування

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела та офіційні документи.

У повідомленні йдеться, що за оцінками української розвідки, три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Зазначено, що такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників "Mohajer-6". 

Згідно зі звітом України, понад 200 компонентів були ідентифіковані, з них більше сотні були виготовлені в США, а ще третина - у Японії. 

У виданні зазначили, що офіційні особи США не змогли надати відповідь про походження цих елементів, або ж не відповіли на поставлене питання. 

The Wall Street Journal повідомляє, що засновник вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки Девід Олбрайт заявив, що "пріоритетом є розуміння того, як сторонні деталі потрапляють до іранських безпілотників".

  • У МЗС підтвердили, що українські фахівці дійсно зустрічалися з іранськими колегами та спілкувалісь про дрони, які країна надає РФ й попередили, що наслідки співпраці з Росією будуть неспівставними з можливою вигодою.

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