Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела та офіційні документи.

У повідомленні йдеться, що за оцінками української розвідки, три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Зазначено, що такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників "Mohajer-6".

Згідно зі звітом України, понад 200 компонентів були ідентифіковані, з них більше сотні були виготовлені в США, а ще третина - у Японії.

У виданні зазначили, що офіційні особи США не змогли надати відповідь про походження цих елементів, або ж не відповіли на поставлене питання.

The Wall Street Journal повідомляє, що засновник вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки Девід Олбрайт заявив, що "пріоритетом є розуміння того, як сторонні деталі потрапляють до іранських безпілотників".

У МЗС підтвердили, що українські фахівці дійсно зустрічалися з іранськими колегами та спілкувалісь про дрони, які країна надає РФ й попередили, що наслідки співпраці з Росією будуть неспівставними з можливою вигодою.

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