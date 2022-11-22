У МЗС України підтвердили зустріч з іранцями щодо дронів, які купує Росія

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Така експертна зустріч дійсно відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання іранської зброї з боку Росії задля війни проти України", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії Росії будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з країною-агресором.

Раніше іранські ЗМІ повідомили про зустріч своїх фахівців з українськими експертами щодо дронів, які використовують росіяни.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

19 листопада The Washington Post повідомила, що російські терористи та їхні партнери з Ірану домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України.

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