У МЗС України підтвердили зустріч з іранцями щодо дронів, які купує Росія
Українські фахівці дійсно зустрічалися з іранськими колегами й попередили їх, що наслідки співпраці з Росією будуть неспівставними з можливою вигодою
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.
"Така експертна зустріч дійсно відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання іранської зброї з боку Росії задля війни проти України", - сказав він.
Ніколенко зазначив, що Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії Росії будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з країною-агресором.
- Раніше іранські ЗМІ повідомили про зустріч своїх фахівців з українськими експертами щодо дронів, які використовують росіяни.
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
- 19 листопада The Washington Post повідомила, що російські терористи та їхні партнери з Ірану домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України.
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