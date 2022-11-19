Іран і РФ домовились про початок виробництва безпілотників для війни в Україні, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

Ударні безпілотники вироблятимуть у Росії. Сторони вже заключили непублічну угоду і протягом декількох місяців повинні розпочати роботу.

"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - йдеться у повідомленні.

У співпраці з Іраном росіяни отримали шанс отримати власну конвеєрну лінію та різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але руйнівних систем озброєнь.

В Ірані ж вважають, що зможуть уникнути санкції завдяки тому, що безпілотники створюватимуть у Росії.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх нам".

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