Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахіана.

"Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни на Україні", - заявив він.

Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

Абдуллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх нам".

"Якщо нам доведуть, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання", - сказав міністр.

Очільник МЗС Ірану також заявив, що Тегеран не планує доставляти Росії ракети 14 листопада.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

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