Іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни
Іран після інформації про постачання Тегераном Москві військових безпілотників, заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями для розслідування цього питання
Про це пише IRNA, посилаючися на слова постійного представника Ісламської Республіки Іран при ООН.
Після заяв про використання РФ іранських дронів у війні в Україні Іран запросив спільну експертну зустріч з українською владою для розслідування заяв
"На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу", - зазначив він.
- До слова, Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети
- У ЗСУ прокоментували домовленості про виробництво іранських дронів на території РФ та можливість передачі ракет
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