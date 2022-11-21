Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Так, він відреагував на інформацію про те, що РФ домовилася з Іраном про виробництво іранських дронів на своїй території: "Це залежить від багатьох чинників, передусім від бажання країн розгорнути це все (виробництво, – ред.). Явно, що не йдеться про тижні, явно, що йдеться про місяці. Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можливо на якихось потужностях, просто завезти там, де вже є обладнання, але все одно все це потребує часу. І, як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити".

Росія і сама виробляє безпілотники, як ударні, так і розвідувальні, нагадує Ігнат. Він вважає, що Іран хоче уникнути санкційного тиску, передавши росіянам креслення до своїх дронів.

"Війна перейшла в таку стадію, що дронів з’являється все більше, і вони несуть загрозу, від неї треба як захищатися, так і самим нарощувати такі дрони, баражуючи боєприпаси, які можуть вражати противника в тилу", – зауважив речник.

На питання, чи досі є ймовірність передачі Іраном Росії ракет, Ігнат припустив, що в силу певних дипломатичних факторів цей процес міг уповільнитися, але готуватися варто до всього.

"Можливо, увімкнено якісь дипломатичні ресурси, переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають. Будемо сподіватися, що терорист не отримає цих ракет, це дещо полегшить навали. Можемо лише сподіватися, треба готуватися до будь-яких викликів", – додав він.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх".

19 листопада The Washington Post оприлюднив, що російські терористи та їхні партнери з Ірану домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України.

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