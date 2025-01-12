Польща виключила можливість відправки своїх військ в Україну

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш підкреслив, що коли з'явиться мирний план, Польща готова брати участь у його обговоренні. Проте, на його думку, прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні. Косіняк-Камиш вважає, що "має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО".

"Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях", – сказав він.

Голова міноборони Польщі наголосив, що розуміє президента України Володимира Зеленського і його роль — завжди вимагати більшої допомоги.

"Але я думаю, що він (Зеленський, - ред.) і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", - резюмував Косіняк-Камиш.