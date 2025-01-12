Не можуть зайти у порт, протікають баки з пальним: у ГУР розповіли про проблеми росіян з евакуацією військового майна із Сирії
Держава-агресор Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації та кораблів
Про це повідомляє ГУР МО України.
За даними української розвідки, усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити.
"З евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми ― дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній", - зазначили в ГУР.
Зокрема, 9 січня російський контрадмірал Варфоломєєв Валерій Володимирович здійснив чергову безуспішну спробу домовитись ― його не допустили до переговорів.
У ГУР розповідають, що суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковський" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На "Отраковському" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним.
- Російські кораблі не можуть потрапити в порт Тартус, оскільки не отримали дозволу від нової влади Сирії.
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