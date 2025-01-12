Херсонську міську клінічну лікарню очолив новий керівник. Люди стали на захист Малицької: депутатка міськради Погомій про несправедливе звільнення

Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій в етері "Еспресо".

"У нашому місті розірвали контракт з директоркою комунального підприємства "Лікарня Карабелеша" і призначили іншу людину. Це було несподівано як для директорки Алли Малицької, так і для новопризначеного керівника Думанського", - зазначила вона.

За словами Погомій, за пані Аллу піднялися всі - від простих мешканців Херсона до депутатського корпусу і навіть тих, хто виїхав з Херсона.

"Вона - людина з великої літери. Ми разом пережили окупацію, і я знаю, як вона поводилася в ті часи. Вона ночувала зі своїми співробітницями в лікарні, підтримуючи їх морально. Її лікарня є однією з найкращих у Херсоні. За неї заступився перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та депутат від "Слуг народу" Сергій Козир. Ми не можемо виходити на вулиці з плакати через ситуацію, хоча люди готові збиратися і перекривати вулиці, йти до Морочка. Ми, депутати міської ради, вже написали листа з вимогою повернути пані Аллу на посаду", - додала вона.

Видання "Мост" пише, що звільнення Алли Малицької лобіював "касир" Херсонської МВА Вадим Глушко. Це не перша лікарня, яку намагаються "рейдернути". Спочатку це сталося з лікарнею Тропіних, де звільнили головного лікаря, який працював там 40 років, і призначили Думанського, якого зараз призначають в лікарню Карабелеша, сказала Погомій.

"У місцевої влади коротка "лава запасних", тому вони його залучають всюди. У лікарні є гроші на рахунках, і пані Алла не погодилася б на якісь оборудки. Вона стоїть на захисті інтересів громади. Це остання крапля, яка змусила людей піднятися на захист Алли Малицької як людини, фахівця і лікарні. Ми хочемо, щоб до нас дослухалися і враховували інтереси громади", - резюмувала Погомій.