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Головна Суспільство Херсонську міську клінічну лікарню очолив новий керівник. Люди стали на захист Малицької: депутатка міськради Погомій про несправедливе звільнення
Ексклюзив

Херсонську міську клінічну лікарню очолив новий керівник. Люди стали на захист Малицької: депутатка міськради Погомій про несправедливе звільнення

Тетяна Нижник
12 січня, 2025 неділя
11:00
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У Херсонській міській клінічній лікарні ім. Є.Є. Карабелеша змінився керівник – тепер її очолює Дмитро Доманський

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Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій в етері "Еспресо".

"У нашому місті розірвали контракт з директоркою комунального підприємства "Лікарня Карабелеша" і призначили іншу людину. Це було несподівано як для директорки  Алли Малицької, так і для новопризначеного керівника  Думанського", - зазначила вона.

За словами Погомій, за пані Аллу піднялися всі - від простих мешканців Херсона до депутатського корпусу і навіть тих, хто виїхав з Херсона. 

"Вона - людина з великої літери. Ми разом пережили окупацію, і я знаю, як вона поводилася в ті часи. Вона ночувала зі своїми співробітницями в лікарні, підтримуючи їх морально. Її лікарня є однією з найкращих у Херсоні. За неї заступився перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та депутат від "Слуг народу" Сергій Козир. Ми не можемо виходити на вулиці з плакати через ситуацію, хоча люди готові збиратися і перекривати вулиці, йти до Морочка. Ми, депутати міської ради, вже написали листа з вимогою повернути пані Аллу на посаду", - додала вона.

Видання "Мост" пише, що звільнення Алли Малицької лобіював "касир" Херсонської МВА Вадим Глушко. Це не перша лікарня, яку намагаються "рейдернути". Спочатку це сталося з лікарнею Тропіних, де звільнили головного лікаря, який працював там 40 років, і призначили Думанського, якого зараз призначають в  лікарню Карабелеша, сказала Погомій. 

"У місцевої влади коротка "лава запасних", тому вони його залучають всюди. У лікарні є гроші на рахунках, і пані Алла не погодилася б на якісь оборудки. Вона стоїть на захисті інтересів громади. Це остання крапля, яка змусила людей піднятися на захист Алли Малицької як людини, фахівця і лікарні. Ми хочемо, щоб до нас дослухалися і враховували інтереси громади", - резюмувала Погомій.

Теги:
Новини
Здоров'я
політика
Медицина
Херсон
Херсонщина
Слуга народу
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