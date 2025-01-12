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Прокурор у справах проти Трампа пішов у відставку

Світлана Кравченко
12 січня, 2025 неділя
10:34
Світ Дональд Трамп

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення обраному президенту США Дональду Трампу, подав у відставку з міністерства юстиції

Зміст

Про це пише Reuters.

Заяву про відставку прокурор подав ще 10 січня. У примітці до неї йшлося, що він завершив свою роботу, подав остаточний конфіденційний звіт і звільнився з міністерства юстиції.

Джек Сміт вів справи за звинуваченнями проти Трампа у зберіганні секретних документів у резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді та втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Жодна з них не дійшла до суду.

Про намір піти спецпрокурор заявляв відразу після того, як Трамп переміг на цьогорічних виборах президента. Водночас сам Трамп обіцяв звільнити його "протягом двох секунд" після переобрання.

Звіт, який подав Сміт, мають оприлюднити. Адвокати Трампа звернулися до мін’юсту США та суду, намагаючись заблокувати його публікацію. Федеральний апеляційний суд США постановляв, що мін’юст може це зробити.

Як пише Reuters, відставка спецпрокурора є ще одним знаком краху кримінальних справ проти Трампа, які можуть закінчитися для нього без жодних правових наслідків. У єдиній справі проти нього, яка дійшла до вироку - про приховування виплат порноакторці - Трампу ухвалили звільнення від покарання.

Що передувало

26 березня 2024 року суд у Нью-Йорку заборонив Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.

15 квітня 2024 року розпочався відбір присяжних, а за три дні їх обрали. 23 квітня 2024 року повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над Трампом.

Трамп став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин. 30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у справі про фінансові махінації у підкупі порнозірки у 2016 році. Згодом винесення вироку було відкладено до 18 вересня, а згодом - до 26 листопада.

У січні 2025 року суд у Нью-Йорку переніс винесення вироку Дональду Трампу в справі про підкуп порноакторки на 10 січня. Після цього суд призначив Трампу "безумовне звільнення" у справі про фінансові махінації в підкупі порнозірки.


 
Теги:
Новини
Кримінал
Дональд Трамп
США
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