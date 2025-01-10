Суд призначив Трампу "безумовне звільнення" у справі про підкуп порноакторки

Про це пишуть NBC News та CNN.

Так, суддя Хуан Мерчан призначив Трампу "безумовне звільнення", що означає, що йому не загрожує тримання під вартою, грошовий штраф чи випробувальний термін.

Водночас відповідний вирок означає, що в Трампа залишиться формальна судимість.

Що передувало

26 березня 2024 року суд у Нью-Йорку заборонив Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.

15 квітня 2024 року розпочався відбір присяжних, а за три дні їх обрали. 23 квітня 2024 року повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над Трампом.

Трамп став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин. 30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у справі про фінансові махінації у підкупі порнозірки у 2016 році. Згодом винесення вироку було відкладено до 18 вересня, а згодом - до 26 листопада.

У січні 2025 року суд у Нью-Йорку переніс винесення вироку Дональду Трампу в справі про підкуп порноакторки на 10 січня.