За 10 днів до інавгурації: Трампу винесуть вирок у справі про підкуп порноакторки

Про це інформує The New York Times.

Вказано, що суддя залишив у силі обвинувальний вирок, винесений присяжними, але дав зрозуміти, що виступає за так зване безумовне звільнення Трампа від покарання. Це означає, що він вважатиметься засудженим, але жодного покарання за злочин не нестиме.

"На відміну від умовного звільнення, яке дозволяє обвинуваченим вийти на волю, якщо вони виконають певні вимоги, наприклад, збережуть роботу або виплатять відшкодування, безумовне звільнення відбуватиметься без жодних умов", - пише видання.

Раніше суддя відмовився скасувати вердикт присяжних, відкинувши твердження Трампа, що перемога на виборах повинна анулювати його засудження.

"Відхилення обвинувального акту та скасування вердикту присяжних не відповідатиме ні цілям, поставленим Верховним Судом у кількох справах щодо президентського імунітету, ні принципу верховенства права. Навпаки, таке рішення підірвало б верховенство права в незмірно більшій мірі", - йдеться у рішенні судді.

Що передувало

26 березня 2024 року суд у Нью-Йорку заборонив Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.

15 квітня 2024 року розпочався відбір присяжних, а за три дні їх обрали. 23 квітня 2024 року повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над Трампом.

Трамп став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин. 30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у справі про фінансові махінації у підкупі порнозірки у 2016 році. Згодом винесення вироку було відкладено до 18 вересня, а згодом - до 26 листопада.