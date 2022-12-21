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Головна Світ У Байдена з'ясовують, як технології зі США опинились у "шахедах", - CNN

У Байдена з'ясовують, як технології зі США опинились у "шахедах", - CNN

21 грудня, 2022 середа
16:47
Світ іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"

Адміністрація Байдена створила робочу групу для розслідування, як американські та західні компоненти потрапляють у безпілотники іранського виробництва

Про це повідомляє CNN. 

Зазначається, що британська дослідницька організація Conflict Armament Research виявила, що 82% компонентів "шахедів" були виготовлені компаніями, розташованими в США. Зокрема це Texas Instruments, та австрійська фірма, що належить канадській Bombardier Recreational Products.

Тому адміністрація Байдена створила велику робочу групу, щоб з’ясувати, як технології західного походження, зокрема мікроелектроніка із США, опинилася в іранських дронах, які РФ використовує проти України. 

До її складу залучені усі ключові відомства - Пентагон, Держдеп, Мін’юст, Мінторгівлі, Мінфін США. За словами одного зі співрозмовників CNN, Рада нацбезпеки розглядає цю робочу групу як частину комплексної стратегії щодо Ірану, не лише його ролі у війні Росії проти України. 

Група має порушити питання комплектації "шахедів" з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах, збитих в Україні. Також група буде координувати дії з колегами з інших країн. 

"Останніми тижнями розслідування активізувалося на тлі розвідданих, отриманих США, про те, що Кремль готується відкрити власну фабрику з виробництва безпілотників у Росії в рамках угоди з Іраном", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що серед компонентів, знайдених у деяких безпілотниках, є процесори технологічної компанії Texas Instruments із Далласу. Водночас компанія завила, що "не продає жодної продукції в Росію, Білорусь чи Іран", дотримується чинних законів країн, в яких працює, і не підтримує нецільове використання своїх товарів.

  • 20 грудня керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до Російської Федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.
  • Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.

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Новини
війна з Росією
безпілотник
США
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