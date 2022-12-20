Про це пише CNN.

Під час виступу в палаті громад у вівторок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про нову домовленість Росії з Іраном.

"В обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів "Камікадзе" Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, що підривають як Близький Схід, так і міжнародну безпеку", - сказав Бен Воллес.

Міністр оборони Великої Британії підкреслив на важливість викриття цієї угоди, адже Іран став одним із головних військових спонсорів Росії.

Нагадаємо, у жовтні постпред України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист до Генерального секретаря Антоніу Гутерреша та членів Ради Безпеки, у якому виклав прохання української сторони направити в нашу країну експертів для інспекції використання дронів. У листі Кислиця зазначив, що безпілотні літальні апарати серії Mohajer і Shahed, передані з Ірану в Росію, підпадають під заборонену резолюцією 2231 РБ ООН зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів. Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, яку внесено до чорного списку санкцій ООН, її активи підлягають замороженню всіма країнами.

На засіданні Ради Безпеки 26 жовтня більшість країн-членів РБ у своїх виступах підтримали проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

20 грудня очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі з іранським головою МЗС Хоссейном Амір-Абдуллахіаном закликав Тегеран припинити військову підтримку Москви.

За листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 іранських дронів "шахед", які вона маркує назвою "герань".

Керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до Російської Федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb