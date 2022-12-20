Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Укрінформ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Лише за листопад та грудень маємо застосування 127 "шахедів" і 300 крилатих ракет. 13 жовтня вони випустили перший – у Куп’янську був збитий силами оборони. Далі вони почали застосовувати їх поетапно, невеликими групами запускаючи їх на різних напрямках, вивчаючи, як реагуватиме ППО, якими засобами ми будемо їх збивати", – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що росіяни почали використовувати меншу версію безпілотників "шахед".

"Перше застосування – БПЛА Shahed-136, а зараз вони ще застосовують Shahed-131, це менша версія. Вони маркують "герань-2", а це – "герань-1". Ми прекрасно розуміємо, що це обидва іранських дрони. Ніяких "гераней" у них не росте", – сказав він.

Юрій Ігнат розповів, що росіяни найчастіше застосовують безпілотники вночі. І якщо запускають дрони о 23:00, то повітряна тривога може тривати й до п'ятої години ранку.

"Рашисти зрозуміли, що найефективніше для них використовувати "шахеди" в нічний час, тому що вночі немає візуальної прив’язки до цілей, і ці засоби, які можуть їх знищувати, такі як стрілецька зброя, зенітні гармати, великокаліберні кулемети, які часто застосовуються проти цих БПЛА. Якщо БПЛА запускають з 23:00, коли починається доба за московським часом, то до п’ятої ранку може бути повітряна тривога. Це не тому, що дрон летить по прямій. Вони можуть обходити, летіти по колу, кружляти, уникаючи системи ППО, керуючись різними GPS-навігаторами, і це вже збільшує час. Середня швидкість дрона – 150 кілометрів на годину. Це і є польотне завдання. Проти цього є певні заходи. Усі сили оборони працюють в єдиній системі протиповітряної оборони, яка намагається знищити якомога більше цих БПЛА. Це й візуальні пункти спостереження, і акустичні системи, які реагують на звук, але основне виявлення – це радіолокаційні засоби. Радіолокаційні та радіотехнічні війська працюють на виявлення безпілотників, а тоді вогневими засобами їх знищують. Як бачите, доволі непогано", – пояснив Ігнат.

19 грудня росіяни впустили по Україні 35 "шахедів". Цей обстріл іранськими дронами був один із найбільших за кількістю

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