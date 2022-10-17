Кислиця до місії Ірану в ООН: "Чому ваш уряд вбиває мирних мешканців Києва?"

Про це Кислиця написав у твітер.

Постійний представник України в ООН звернувся до представництва Ірану в Організації Об'єднаних Націй після сьогоднішньої російської атаки Києва іранськими дронами Shahed-136.

"Зв’яжіться з представництвом Ірану та поставте пряме запитання: чи ваш уряд бере участь у війні Росії проти України та чому вбиває мирних мешканців у Києві? Як це з цим узгоджується?", - написав Кислиця.

Нагадаємо, у Києві росіяни поцілили в житловий будинок: кількість загиблих зросла до чотирьох

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