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Війна з Росією: хроніка
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Головна політика Кислиця до місії Ірану в ООН: "Чому ваш уряд вбиває мирних мешканців Києва?"

Кислиця до місії Ірану в ООН: "Чому ваш уряд вбиває мирних мешканців Києва?"

17 жовтня, 2022 понедiлок
17:28
політика Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав представників Ірану в ООН з'ясувати, чи бере Іран участь у війні Росії проти України

Про це Кислиця написав у твітер.

Постійний представник України в ООН звернувся до представництва Ірану в Організації Об'єднаних Націй після сьогоднішньої російської атаки Києва іранськими дронами Shahed-136.  

"Зв’яжіться з представництвом Ірану та поставте пряме запитання: чи ваш уряд бере участь у війні Росії проти України та чому вбиває мирних мешканців у Києві? Як це з цим узгоджується?", - написав Кислиця.

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