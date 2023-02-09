Іран модифікував свої "шахеди", аби ті завдавали більше шкоди інфраструктурі України, - CNN
Іран модифікував дрони-камікадзе, які він постачає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури України
Про це пише CNN.
"Нерозірвана боєголовка іранського безпілотника Shahed-131, знайденого на півдні України в Одеській області в жовтні 2022 року, була досліджена минулого місяця британською організацією Conflict Armament Research разом з українськими військовими. Склад боєголовки допомагає пояснити, чому атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру за останні кілька місяців виявилися такими ефективними", - пише видання.
Аналітики вважають, що боєголовки довжиною трохи менше двох футів були модифіковані погано підігнаними один до одного шарами десятків дрібних металевих уламків, які при ударі розлітаються з великим радіусом. Крім уламків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших зарядів, які при розплавленні вибуховою хвилею здатні пробивати броню та створювати своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів. Накопичення цих елементів суттєво збільшує здатність боєголовки знищувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередачі та великі трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи.
Експерт розповів журналістам, що боєголовки, призначені для бойових цілей, таких як танки або гармати артилерії, сконструйовані інакше і не розраховані на великий радіус дії на відміну від тих, які РФ запускала по цивільних об'єктах.
"Було багато припущень, що, можливо, ці вибухові речовини були дуже грубими, дешевими та простими. Але, дивлячись на боєголовку, стає ясно, що було докладено багато зусиль, аби переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі", — заявив один із дослідників "шахеда" Демієн Сплітерс.
- Востаннє окупанти запускали по Україні дрони-камікадзе в ніч на 26 січня. Нині Росія не запускає по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 через штормову погоду.
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