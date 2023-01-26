Нічна атака Росії: Сили оборони знищили всі 24 запущених "шахеда"

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Пуски ударних БПЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди".

Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, у ніч на 26 січня у низці областей фіксували "шахеди", пролунали вибухи, працювала ППО

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