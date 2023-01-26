Нічна атака Росії: Сили оборони знищили всі 24 запущених "шахеда"
У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ
Пуски ударних БПЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди".
Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
- Нагадаємо, у ніч на 26 січня у низці областей фіксували "шахеди", пролунали вибухи, працювала ППО
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