Нічна атака Росії: у низці областей фіксують "шахеди", пролунали вибухи, працює ППО
У середу ввечері у низці регіонів країни, зокрема в Києві, оголошено повітряну тривогу, вибухи лунають одразу у кількох областях України
Про це повідомляють ЗМІ та про небезпеку інформують місцеві органи влади.
Як повідомляє "Суспільне", місцеві журналісти пишуть про звуки вибухів у Дніпрі, Херсоні та Запорізькій області.
До цього глава Миколаївської обладміністрації Віталій Кім писав про те, що в небі над регіоном помічені три іранські дрони-камікадзе. Проте в області о 00:12 оголошено відбій тривоги.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що також у повітрі 3 російські бомбардувальники Ту-22М3.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про небезпеку ракетних ударів.
Про "шахеди" у повітряному просторі над Дніпропетровською областю також повідомляє голова місцевої адміністрації Микола Лукашук.
Деякі телеграм-канали також повідомляють про "шахеди" у небі над Києвом та Черкаською областю.
У Київській ОВА пишуть про загроза повітряної атаки. Та просять не ігноруйте повітряну тривогу.
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