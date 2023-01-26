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Нічна атака Росії: у низці областей фіксують "шахеди", пролунали вибухи, працює ППО

26 січня, 2023 четвер
00:47
війна з Росією Іранські дрони, БПЛА

У середу ввечері у низці регіонів країни, зокрема в Києві, оголошено повітряну тривогу, вибухи лунають одразу у кількох областях України

Про це повідомляють ЗМІ та про небезпеку інформують місцеві органи влади.

Як повідомляє "Суспільне", місцеві журналісти пишуть про звуки вибухів у Дніпрі, Херсоні та Запорізькій області.

До цього глава Миколаївської обладміністрації Віталій Кім писав про те, що в небі над регіоном помічені три іранські дрони-камікадзе. Проте в області о 00:12 оголошено відбій тривоги.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що також у повітрі 3 російські бомбардувальники Ту-22М3.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про небезпеку ракетних ударів.

Про "шахеди" у повітряному просторі над Дніпропетровською областю також повідомляє голова місцевої адміністрації Микола Лукашук.

Деякі телеграм-канали також повідомляють про "шахеди" у небі над Києвом та Черкаською областю.

У Київській ОВА пишуть про загроза повітряної атаки. Та просять не ігноруйте повітряну тривогу.

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Київщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
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