Про це "24 каналу" сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі фіксують шторм потужністю 5-6 балів, а такі погодні умови дуже критичні для мореплавства та навігації кораблів.

"Одне з суден забезпечення залишилося на бойовому чергуванні для спостереження за надводною ситуацією. Та й воно вирушило у напрямку до пункту базування. Скоріше за все, також буде укриватися у бухтах через потужну штормову погоду", - сказала Гуменюк.

"Також через таку погоду ворог навряд чи може застосувати дрони-камікадзе, оскільки сила вітру дуже потужна", – додала вона.