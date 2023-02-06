В ОК "Південь" пояснили, чому Росія не запускає по території України "шахеди"
Росія не запускає по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 через штормову погоду. Власне, через негоду вона завела ракетоносії в Чорному морі в пункти базування
Про це "24 каналу" сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, у Чорному морі фіксують шторм потужністю 5-6 балів, а такі погодні умови дуже критичні для мореплавства та навігації кораблів.
"Одне з суден забезпечення залишилося на бойовому чергуванні для спостереження за надводною ситуацією. Та й воно вирушило у напрямку до пункту базування. Скоріше за все, також буде укриватися у бухтах через потужну штормову погоду", - сказала Гуменюк.
"Також через таку погоду ворог навряд чи може застосувати дрони-камікадзе, оскільки сила вітру дуже потужна", – додала вона.
- Уранці 3 лютого у Чорному морі перебували два ворожі носії "калібрів", загальний залп яких складав до 16 ракет.
- Востаннє окупанти запускали по Україні дрони-камікадзе в ніч на 26 січня.
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