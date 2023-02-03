Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може складати 16 "калібрів"
Станом на ранок 3 лютого російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, нині загальний залп може складати 16 "калібрів"
Про це інформує спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
"На тлі активізації розвідувальних ворожих безпілотників проглядається підготовка до ракетних ударів. Не виключена і масовані ракетна атака із застосуванням авіації", - пише речник.
Нині серед 10 кораблів ворога – два надводних носії "калібрів", загальний залп яких може складати 16 ракет.
Назаров просить українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Про підозрілих осіб, що фіксують об'єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об'єкти негайно повідомляйте у компетентні органи", - додав спікер оперативного командування "Південь".
- 2 лютого речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що у Чорному морі Росія має один ракетоносій. Та попередила про загрозу нової можливої ракетної атаки РФ: про це свідчать маневри ворожих кораблів у Чорному морі.
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