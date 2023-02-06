Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель", - ідеться в повідомленні.

В Азовському морі на бойовому чергуванні також перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі зафіксовано 10 російських кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає 72 ракети.