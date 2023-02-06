У Чорному морі чергує один російський корабель, ракет на ньому немає, - ВМС
Станом на ранок 6 лютого у Чорному морі чергує один російський корабель. При цьому ворожих ракетоносіїв не зафіксовано
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель", - ідеться в повідомленні.
В Азовському морі на бойовому чергуванні також перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі зафіксовано 10 російських кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає 72 ракети.
- У суботу, 4 лютого, ракетоносіїв у Чорному морі теж не було.
- Уранці 3 лютого у Чорному морі перебували два ворожі носії "калібрів", загальний залп яких складав до 16 ракет.
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