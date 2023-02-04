У Чорному морі на бойовому чергуванні є 9 кораблів, серед них немає ракетоносіїв "калібрів"
Станом на ранок 4 лютого росіяни розгорнули бойове чергування 9 кораблів у Чорному морі: носіїв крилатих ракет "калібр" серед них немає
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Станом на ранок 4 лютого в Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв "калібрів", на бойовому чергуванні перебувають 9 кораблів.
"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали в пресслужбі ВМС.
- Нагадаємо, станом на вечір 3 лютого в Чорному морі не було жодного російського ракетоносія. Уранці там перебували два носії "калібрів" із залпом до 16 ракет.
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