Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Станом на ранок 4 лютого в Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв "калібрів", на бойовому чергуванні перебувають 9 кораблів.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали в пресслужбі ВМС.