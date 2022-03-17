США передадуть Україні 100 безпілотників-камікадзе Switchblade
Йдеться про сучасні керовані ракети, які можуть точно вражати російську техніку та позиції з відстані кількох миль
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
США надішлють Україні 100 "дронів-камікадзе" Switchblade в рамках нового пакету зброї вартістю 800 мільйонів доларів. Відомо, що зброя існує в двох варіантах – Switchblade 300 і 600: 300-та модель призначена для точкових ударів по військових; 600-та – для знищення танків або ж іншої техніки ворога. Командування спеціальних операцій США закупило її у виробника AeroVironment із Вашингтона.
Switchblade – це роботизовані розумні бомби. Вони оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Можуть автоматично вражати цілі, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей, доки не настане відповідний час для удару.
"Американські військові лагідно називають їх "бджілками". А ЗСУ буде чим вжалити заблудлого російського ведмедя", – жартують українські військові.
- Нагадаємо, Байден назвав Путіна воєнним злочинцем.
- 16 березня стало відомо, що США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України.
- США збережуть у таємниці консультації щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони. Вони також не повідомлятимуть місця розташування цих озброєнь.
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