США передадуть Україні 100 безпілотників-камікадзе Switchblade

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.



США надішлють Україні 100 "дронів-камікадзе" Switchblade в рамках нового пакету зброї вартістю 800 мільйонів доларів. Відомо, що зброя існує в двох варіантах – Switchblade 300 і 600: 300-та модель призначена для точкових ударів по військових; 600-та – для знищення танків або ж іншої техніки ворога. Командування спеціальних операцій США закупило її у виробника AeroVironment із Вашингтона.



Switchblade – це роботизовані розумні бомби. Вони оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Можуть автоматично вражати цілі, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей, доки не настане відповідний час для удару.



"Американські військові лагідно називають їх "бджілками". А ЗСУ буде чим вжалити заблудлого російського ведмедя", – жартують українські військові.

Нагадаємо, Байден назвав Путіна воєнним злочинцем.

16 березня стало відомо, що США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України.

США збережуть у таємниці консультації щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони. Вони також не повідомлятимуть місця розташування цих озброєнь.