Про це повідомляє AP, - інформує Еспресо.TV.



"Він (Путін. - Ред.) воєнний злочинець", - заявив Байден.

Досі Білий дім уникав такого формулювання, характеризуючи дії Росії і її лідера, заявляючи що "воєнний злочин" - це юридичний термін, який потребує дослідження.

Але сьогодні на запитання журналіста, чи вважає той Путіна воєнним злочинцем Байден однозначно відповів "так".



Biden says he believes Putin is a “war criminal” pic.twitter.com/wUxm0lOuEu — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) March 16, 2022

У своїй промові сьогодні президент США наголошував, що російські війська в Україні бомблять лікарні та тримають лікарів у заручниках. Він пообіцяв надавати Україні більше допомоги, аби боротися із Росією.



Байден також розповів, що слухав виступ Зеленського в Білому домі. Він сказав: "Ми об’єднані в нашій відразі до брутального наступу Путіна, і ми й надалі підтримуватимемо їх (Україну. - Ред.), поки вони борються за свою свободу, свою демократію, своє виживання".

Нагадаємо, лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна і його злочинців, - Порошенко прокоментував рішення Міжнародного суду ООН.

16 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну.

США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України

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