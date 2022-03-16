Байден назвав Путіна воєнним злочинцем. Відео
Це перша така заява з вуст американського лідера з часів російського вторгнення в Україну
Про це повідомляє AP, - інформує Еспресо.TV.
"Він (Путін. - Ред.) воєнний злочинець", - заявив Байден.
Досі Білий дім уникав такого формулювання, характеризуючи дії Росії і її лідера, заявляючи що "воєнний злочин" - це юридичний термін, який потребує дослідження.
Але сьогодні на запитання журналіста, чи вважає той Путіна воєнним злочинцем Байден однозначно відповів "так".
У своїй промові сьогодні президент США наголошував, що російські війська в Україні бомблять лікарні та тримають лікарів у заручниках. Він пообіцяв надавати Україні більше допомоги, аби боротися із Росією.
Байден також розповів, що слухав виступ Зеленського в Білому домі. Він сказав: "Ми об’єднані в нашій відразі до брутального наступу Путіна, і ми й надалі підтримуватимемо їх (Україну. - Ред.), поки вони борються за свою свободу, свою демократію, своє виживання".
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