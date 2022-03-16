Лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна і його злочинців, - Порошенко прокоментував рішення Міжнародного суду ООН

Про це повідомляє офіційний сайт "Європейської солідарності" з посиланням на Facebook Петра Порошенка.



За словами Порошенка, рішення суду посилює позиції України у війні з РФ.



"Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії", – написав Порошенко.



П’ятий президент підкреслив, що Росії не вийде ігнорувати рішення Міжнародного суду, інакше її виключать з ООН.



"Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані і покалічені життя, понівечену та зруйновану інфраструктуру України", – наголосив Петро Порошенко.



Порошенко впевнений, що лава підсудних у Гаазі вже чекає на Путіна.



"Лава підсудних у Гаазі вже чекає на міжнародних злочинців! Будемо також полювати за путінською Росією та її карати на всіх міжнародних майданчиках", – завершив допис Петро Порошенко.



16 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну.