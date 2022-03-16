Лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна і його злочинців, - Порошенко прокоментував рішення Міжнародного суду ООН
П'ятий президент України Петро Порошенко назвав рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою нашої країни
Про це повідомляє офіційний сайт "Європейської солідарності" з посиланням на Facebook Петра Порошенка.
За словами Порошенка, рішення суду посилює позиції України у війні з РФ.
"Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії", – написав Порошенко.
П’ятий президент підкреслив, що Росії не вийде ігнорувати рішення Міжнародного суду, інакше її виключать з ООН.
"Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані і покалічені життя, понівечену та зруйновану інфраструктуру України", – наголосив Петро Порошенко.
Порошенко впевнений, що лава підсудних у Гаазі вже чекає на Путіна.
"Лава підсудних у Гаазі вже чекає на міжнародних злочинців! Будемо також полювати за путінською Росією та її карати на всіх міжнародних майданчиках", – завершив допис Петро Порошенко.
- 16 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе